Västerås: Bilar i brand

Strax innan midnatt inkom larm till polisen om att tre bilar utsatts för brand på Pettersberg. Två bilar brandskadades och en bil rökskadades. Ingen person kom till skada och ingen misstänkt gärningsman fanns kvar på platsen. Räddningstjänsten släckte av branden och polisen upprättade anmälan om skadegörelse genom brand.

