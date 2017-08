Västerås: Brand i motorfordon

Polis och räddningstjänst kallades i natt till parkeringen i korsningen Vålljärnsgatan / Lisjögatan med anledning av en bilbrand. En bil totalförstördes och en intillstående bil skadades. Två ynglingar på en moped hade setts på parkeringen i samband med branden, dock oklart om de hade med brottet att göra. En anmälan om skadegörelse genom brand upprättades.

Both comments and pings are currently closed.