Norrköping; Augustifestesten drar igång!



Som vanligt när Augustifestivalen i Norrköping drar igång så är det Symfoniorkestern och Axels tivoli som startar! Onsdagskvällen i Vasaparken ör den stora begivenheten när tusentals norrköpingsbor vallfärdar för att njuta av Symfoniorkesterns konsert. I år, liksom 2016, är det Peter Nordahl som står som dirigent! Peter är känd som den som fick Sven-Bertil Taube att tillsammans med SON göra två framgångsrika skivinspelningar och Sven-Bertil har vid flera tillfällen gästat Norrköping! Just nu är Peter Nordahl och SON aktuella som 1:a på Svensktoppen med ” Som sol, vind och vatten” där Peter lagt Ted: Gärdestads’s sång till orkesterns musik. Ikväll klockan 19 så finns Peter med dirigentpinnen i hand framför SON igen tillsammans med musikalartisten Myrra Malmberg och, den i främst Japan, populäre sångaren Linus Norda.

Text & foto: Sven Åke Molund

