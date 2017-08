Mölndal: 8-åring påkörd

I Krokslätt har en 8-årig pojke blivit påkörd av en bil i kväll. Pojken ska ha fått en lättare touch av bilen och ramlat till marken vid övergångsstället. Han har slagit i bakhuvudet och är förd till Östra sjukhuset tillsammans med sina föräldrar. Troligtvis inga allvarliga skador. Bilföraren är chockad och tas om hand av polispatrull på plats.

