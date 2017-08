Helsingborg: Trafikolycka på E6

En trafikolycka har inträffat på E6 nära trafikplats Kropp i Helsingborg. Enligt uppgifter ska en personbil ha kört in i en lastbil. Räddningsenheter är på väg till platsen och det råder just nu mycket begränsad framkomlighet. Uppdatering 23.35: Det är varit någon form av kökrock. Det är tre bilar och en lastbil som är inblandade i olyckan. En av bilarna har kört in i lastbilen. Det är flera personer som är införda till sjukhuset i Helsingborg uppger polisen sent i kväll.

