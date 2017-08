Helsingborg: Person anträffad skottskadad

Flera polispatruller kallades vid 22.30-tiden till Furutorpsplatsen i Helsingborg med anledning av att allmänheten hört misstänkta skott. På platsen har en person anträffats med okända skador. Det går inte att utesluta att personen är skottskadad. Polisen har spärrat av ett område som är en trolig brottsplats. Ambulans är på plats. Polisen arbetar på platsen med att försöka få fram uppgifter om händelsen och uppgifter på eventuell gärningsperson. Även en polishelikopter har kommit på plats och deltar i sökandet.

