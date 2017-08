Söderköping: Fritidsbåt på grund

En fritidsbåt har gått på grund i Slätbaken nära Stegeborg. Sjöräddningens båt Rescue Ramstedt är på väg från Arkö och även en Kustbevakningsbåten 473 har dirigerats till platsen. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska båten luta något där den står på grundet och det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

