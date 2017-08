Eskilstuna: En gripen för misshandel

En man född 87 greps misstänkt i natt för misshandel. Polisen kallades till en lägenhet i Skogsängen, med anledning av att närboende hört bråk. Den gripne mannen skall ha misshandlat en kvinna. Vad de har för relation till varandra är i nuläget okänt. Kvinnan behövde inte uppsöka sjukhus. Mannen kommer att förhöras efter tillnyktring.

