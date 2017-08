Helsingborg: Brand på Grönkullagatan

Räddningstjänsten larmades vid 05-tiden till Grönkullagatan i Helsingborg där det ska börjat brinna i minst en personbil på en parkeringsplats. Enligt de första uppgifterna ska det även ha stått flera bilar intill det brinnande fordonet.

