Finspång: Lastbil av vägen

En lastbilsolycka har inträffat på riksväg 51 strax söder om avfarten till Tjällmo. Enligt uppgifter ska dragfordonet stå kvar på vägen och släpet hamnat i diket. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada vid händelsen men det råder just nu mycket begränsad framkomlighet.

