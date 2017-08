Malmö: Person knivskuren i Limhamn

En uppringare kontaktade på eftermiddagen polisen om att en man blivit knivskuren på R F Bergsgatan i Limhamn. Polis skickas till platsen och anträffar den 18-årige mannen. Ambulans skickas fram och den 18-årige mannen förs med ambulansen till sjukhus dit också en polispatrull medföljer för ytterligare informationsinhämtning. Poliserna som kvarstannar på platsen påbörjar avspärrning och förhör med eventuella vittnen till händelsen. Vad som föranlett knivskärningen är inledningsvis okänt skriver polisen på sin sida.

