Linköping: Bil körde in i arbetsfordon

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades vid 15-tiden till en singelolycka på riksväg 23/34 vid Västerbykorset, norrgående riktning. En personbil ska ha kört in i ett arbetsfordon vid ett vägbygge och voltat. Två personer ska ha drabbats i olyckan och båda har förts i ambulanser till sjukhus uppger polisen.

