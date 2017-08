Forshaga: Trafikolycka på riksväg 62

En trafikolycka har inträffat på riksväg 62 mellan Dyvelsten och Forshaga. Två personbilar ska ha kolliderat och utryckningsfordon är på väg till platsen. Uppdatering 16.12: Enligt uppgifter ska en personbil kört in i ett framförvarande fordon och minst en person uppges klaga på nacksmärtor.

