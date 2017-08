Umeå: Häst påkörd på Travbanevägen

En häst blev på eftermiddagen påkörd på Travbanevägen i Umeå. Enligt preliminära uppgifter kom hästen skenande ut ur skogen och bilföraren hann ej väja.. Hästen ska blivit svårt skadad vid olyckan uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.