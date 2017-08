Umeå: Äldre man försvunnen

En äldre man är försvunnen från Älgvägen i Marieberg. Anhöriga hade senast kontakt men mannen vid 12:30-tiden idag. Då uppgav han att han skulle ut och cykla med sin trehjuling. Mannen är sedan dess försvunnen.

Signalement: 87 år, troligen klädd i ljus sommarjacka, ljusgröna byxor och brukar ha mössa. Uppgifterna om klädsel är osäkra. Mannen färdas med en röd trehjulig elcykel. Elcykeln har korg både fram och bak. Mannen kan färdas långa sträckor. Han brukar cykla i området Marieberg och Ersboda. Har du sett mannen under eftermiddag/kväll? Ring då polisen på telefon 114 14 och lämna tips. Har du mannen inom synhåll – håll kontakten och ring 112 och begär att få tala med polisen

