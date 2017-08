Huddinge: Man knivskuren

Samtal inkom ikväll från en person som hört hur en man skrikit att denne blivit knivskadad i Huddinge. Då polis kom till platsen, som är i anslutning till en bostad, påträffades en knivskadad man. Mannen fördes med ambulans till sjukhus med allvarliga, men oklara, skador. Polispatruller arbetar med att ta reda på mer om händelsen. En person är i nuläget gripen för händelsen. Den nuvarande rubriceringen är försök till mord.

