Umeå: Sju skadade i trafikolycka på Tomtebovägen

Två personbilar var inblandade i en trafikolycka på Tomtebovägen, ca 500meter från rondellen i Umeå. Sju stycken personer varav två barn fördes till akuten för undersökning. Föraren till en av bilarna misstänks för drograttfylleri. Enligt de första uppgifterna skall ingen vara allvarligt skadad uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.