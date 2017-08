Avesta: Bil voltade vid efterföljande

Polisen skulle i natt göra en kontroll på en bil som kört vårdslöst i Avesta. Fordonet vägrade dock stanna och polisen inledde ett efterföljande som slutade straxt utanför Avesta där fordonet voltade. Ingen ska ha skadats allvarligt vid olyckan uppger polisen. Fem personer uppges ha färdats i fordonet och en person klagade på smärtor i rygg eller nacke. Brottsrubriceringen är vårdslöshet i trafik och underlåtenhet att stanna på polismans tecken.

