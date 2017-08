Strängnäs: Smah and grab mot klädbutik

Klockan 02.19 larmades polisen till Harrys Ekipering i Strängnäs där det inträffat en smash and grab kupp. Flera gärningsmän iklädda luvtröjor ska ha observerats på platsen. Okänt antal kläder ska ha tillgripits uppger polisen. Gärningsmännen försvann från platsen i en ljus minibuss.

