Gnesta: Smash and grab mot butik

Ytterligare en smash and grab kupp utfördes i natt i Södermanland. Straxt före tre fick larmades man till Elon i Gnesta. Eventuellt blev gärningsmännen skrämda av ett vittne som passerade och det är i nuläget oklart vad som tillgripits. Gärningsmännen försvann från platsen i en Audi.

