Norrköping: Trafikolycka på E4

En trafikolycka med flera fordon inblandade inträffade vid femtiden på E4 nära Björnsnäs norr om Norrköping. Enligt preliminära uppgifter ska tre fordon ha kolliderat och sex personer ha varit inblandade i olyckan. Hur många som skadats vid händelsen är i skrivande stund oklart. Uppdatering: Enligt uppgifter ska en av de inblandade i olyckan vara misstänkt för att ha framfört fordonet i onyktert tillstånd

Both comments and pings are currently closed.