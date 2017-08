Norrköping: Tre gripna vid fordonskontroll

Strax efter kl. 02.00 skulle en polispatrull stoppa och kontrollera en bil i centrala Norrköping. Vid kontrollen försökte de tre personer som färdades i bilen att springa från platsen, men de kunde fångas in ganska omgående. När man sökte igenom bilen anträffades misstänkt narkotika, varvid de tre greps misstänkta för narkotikabrott. Då bilen misstänks vara tillgripen är de även misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel. De tre gripna är i 25-30-årsåldern.

