Västerås: Två skjutna i Hammarby

En skottlossning inträffade vid 16-tiden på området Hammarby i Västerås. Flera polispatruller är just nu på plats vid korsningen Köpingsvägen/Spantgatan med anledning av att två personer har blivit skjutna. Det finns inga uppgifter om skadeläget på dessa personerna.

