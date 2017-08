Klippan: Kraftig villabrand

Polis och Räddningstjänst från Klippan och Ljungbyhed larmades kl 12.30 på fredagen till en fullt utvecklad villabrand strax utanför Klippan utmed Klostervägen i höjd med Forsmöllan. Det fanns ingen chans för räddningstjänsten att rädda villan så den fick brinna ner under kontrollerade former. Ingen person skall ha varit hemma då branden startade.

Both comments and pings are currently closed.