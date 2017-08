Stockholm: En skottskadad i Tensta

Vid 20.30-tiden ikväll fick polisen in flera samtal om skottlossning i Tensta i Stockholm. På plats påträffades en skadad man som är förd i ambulans med allvarliga skador till sjukhus. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning och flera polispatruller söker nu i området. Även en polishelikopter finns i området till hjälp.

Both comments and pings are currently closed.