Åstorp: Bil körde av vägen vid polisjakt

Tre personer fördes på fredagskvällen med ambulans till sjukhus i samband med en singelolycka utanför Åstorp. Föraren är nu misstänks för drograttfylla, olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik. Det var i samband med att en polispatrull skulle stoppa en bil för kontroll, för att denna framfördes på ett misstänkts sätt, som föraren av personbilen istället för att stanna valde att köra iväg från platsen i hög fart. Efter ett kort efterföljande kör personbilen av vägen. Tre män födda -91, -91 och -97 förs till sjukhus, enligt uppgift var samtliga vid medvetandet. Skadeläget är oklart.

Föraren, född -97, är misstänkt för drograttfylla, olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik.

