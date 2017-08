Halmstad: Singelolycka på E6

En singelolycka inträffade i natt på E6 nära Kvibille norr om Halmstad. Tre personer ska ha färdats i fordonet men samtliga ska ha kunnat ta sig ur fordonet när räddningsenheter kom på plats. Det har inte framkommit om någon av de drabbade behövde föras till sjukhus.

