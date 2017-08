Malmö: Explosion på Lorensborgsgatan

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades vid tretiden till Lorensborgsgatan i Malmö där det varit en kraftig explosion och anmälaren ska även se kraftig rökutveckling. På plats kunde man konstatera att någon detonation har inträffat vid en bil som fått omfattande skador. Platsen spärrades av för teknisk undersökning och det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

