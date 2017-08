Karlstad: Singelolycka på E18

En singelolycka inträffade i natt på E18 vid Rudsmotet. Enligt uppgifter ska en personbil ha kört in i vägräcket. Olyckan ska ha inträffat i östlig riktning och Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet vid platsen.

