Skellefteå: Motorcykelolycka på E4

En motorcykelolycka inträffade i natt på E4 strax utanför Bureå söder om Skellefteå. Det finns inga uppgifter om hur det gått för den som färdades på fordonet. Uppdatering: Sofie Odnäs på Polisens Regionledningscentral uppger att motorcykelföraren, en man i 25-årsåldern är förd med ambulans till sjukhus. Han ska ha klarat sig utan allvarligare skador och klagat på smärtor i en arm.

