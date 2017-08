Luleå: Kvinna fick flaska i huvudet

En polispatrull blev stoppad av allmänheten vid klockan 02:10 i natt. En kvinna ska ha blivit slagen i huvudet med en glasflaska. Kvinnan avfördes med ambulans till sjukhus för att se över skadorna. Ingen person är frihetsberövad i ärendet uppger polisen.

