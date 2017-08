Boden: Skottlossning var knallskott

En ordningsvakt kontaktade polisen i natt och uppgav att han hört skott och sett en mynningsflamma. Flera polispatruller åkte till adressen och efter samtal med vittnen kan de konstateras att knallskott kastats ut ur en bil. En anmälan om ofredande upprättades.

