Skinnskatteberg: Polis attackerades med stenar

Polis kallades till Bergslagsvägen i Skinnskatteberg straxt efter midnatt med anledning av att boende vakna av att det var bråk på adressen och att man även hört skott avlossas. Flera patruller skickades till platsen och på plats kunde man konstatera att det var en upprörd stämning och att det var ca 15 personer på platsen. Det förekom även stenkastning mot polispatrullerna. Efter att polis fått flera resurser till platsen kunde man till slut få kontroll på situationen och en person omhändertogs med stöd av LOB. Flera personer avvisades även från platsen. Polis har inte kunnat konstatera om något skott har blivit avlossat. Inget vapen har anträffats.

