Lerum: En skadad i trafikolycka

En personbil och en motorcykel kolliderade vid Lerum södra på eftermiddagen. Enligt SOS har olyckan inträffat vid Lerum Andersvägen. SOS uppger att minst en person är skadad. Mc-föraren hade fått en stukad tumme och följer med ambulans till sjukhus för kontroll.

Both comments and pings are currently closed.