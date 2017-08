Härnösand: Buss med 50 personer i diket

En buss ska ha kört av vägen och ned i ett dike söder om Härnösand. Bussen ska ha kört av vägen och ligger på sidan i diket cirka en kilometer från E4 i riktning mot Häggdångers kyrka. Enligt uppgifter ska man inte kunna öppna dörrarna på bussen men enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ha skadats allvarligt vid olyckan.

Both comments and pings are currently closed.