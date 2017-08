Norrköping: Brand på Färgargården var balkongbrand

Räddningstjänsten har larmats till Färgargården där det ska brinna med öppna lågor i en byggnad. Det är ännu oklart om någon fanns i byggnaden när branden bröt ut. Uppdatering: Räddningstjänsten uppger att det ska vara en brand på en balkong på Trozellisjukhuset intill Färgargården. Det ska inte föreligga någon spridningsrisk.

Both comments and pings are currently closed.