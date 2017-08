Sveg: Delar av E45 har rasat

En del av E45:an mellan Bäckedal till Sveg har rasat uppger SVT Nyheter på sin webbsida. Vägen uppges vara urholkad av regnet, Det var strax efter tre som det kom uppgifter om att delar av vägbanan hade rasat.

