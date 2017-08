Norrköping: Utryckning till Gamla Ö

Räddningstjänsten larmades på eftermiddagen till Gamla Övägen i höjd med Gamla Ö gård där ett träd fallit ned över ett par ledningar och gjode att det knistrade rejält bland träden. Befälet på plats kunde snabbt konstatera att detta inte var något för räddningstjänsten då elbolaget kommit på plats för att åtgärda problemet.

