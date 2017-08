Visingsö: Fyra förda till sjukhus

Uppdatering: Fyra personer har förts med ambulans från Visingsö till sjukhus i Jönköping i samband med läktarraset tidigare. Personerna är från 55-årsåldern till 20-årsåldern, tre är män och en är kvinna. Läktaren i fråga var en provisorisk träkonstrukton som satts upp för tornerspelet, den var ca 4-5 meter hög och ungefär halva läktaren har rasat. Vid olyckstillfället befann sig ett 50-tal personer på läktaren. Polisen har inlett en förundersökning gällande vållande av kroppsskada, platsen är avspärrad och kommer att genomgå en teknisk undersökning under kvällen. I nuläget genomförs förhör på platsen.

