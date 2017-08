Borås: Person skjuten till döds

En man i 25-årsåldern har blivit skjuten i Limmared utanför Borås och avlidit av skadorna. Händelsen ska enligt initiala uppgifter ha inträffat vid 19-tiden. Någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte. En större polisstyrka är på plats och området är avspärrat i väntan på teknisk undersökning.

Both comments and pings are currently closed.