Kävlinge: Bil körde ner i å

En personbil körde vid tvåtiden av vägen på Backavägen i Löddeköpinge och ner i Lödde å. Ambulans och räddningstjänst skickades till platsen och de har i skrivande stund precis anlänt till platsen. Uppdatering: Inga personer anträffade. Bilen konstateras tillgripen från bilägarens hemadress i Löddeköpinge uppger polisen senare i natt.

