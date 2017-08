Skellefteå: Trafikolycka på Centrumleden

En trafikolycka har inträffat i korsningen Centrumleden och Klockarbergsvägen i Skellefteå. Ambulans och polis är på väg till platsen. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de som är inblandade.

