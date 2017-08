Herrljunga: Man skjuten på gata

En man sköts ikväll på en gata i Herrljunga öster om Vårgårda. Mannen fördes i ambulanshelikopter till sjukhus med okända skador. Straxt efter voltade en personbil med i utkanten av Herrljunga. De två personer som färdades i fordonet har gripits och sätts i samband med skottlossningen.

