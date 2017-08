Skara: Brand i nedlagd skolbyggnad

Räddningstjänsten larmades i natt till den nedlagda Teglaskolan i Skara där det börjat brinna. När man kom på plats brann det kraftigt i byggnaden. På grund av brandens omfattning och att släckningsarbetet pågår även på morgonen har skolstarten i en skola intill ställts in på måndagen.

