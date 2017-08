Öland: Kvinna försvunnen i Borgholm

Polisen letar efter en 82-årig kvinna som är försvunnen från sin bostad på Magnus Ladulås väg i Borgholm. Kvinnan sågs senast i sin bostad igår kväll vid 21.00-tiden. Kvinnan är 165 cm lång och har en smal kroppsbyggnad. Hon har grått hår, glasögon och är troligtvis klädd i ljusa kläder. Hon har förmodligen lämnat bostaden på eller med en lila cykel. Personer som kan ha sett kvinnan, eller hennes cykel, uppmanas att kontakta polisen på telefonnummer 112.

På eftermiddagen har en polishelikopter anlänt till området som nu hjälper till i sökandet.

