Norrköping: Trafikolycka på Norra Promenaden

En trafikolycka inträffade på eftermiddagen mellan lastbil och personbil i höjd med postterminalen på Norra Promenaden i Norrköping. Vägen stängdes av helt för trafik under räddningsarbetet uppger polisen.

