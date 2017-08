Borås: Man knivskuren

Ambulans och polis kallades till en bostad på Hässleholmen i Borås under kvällen där en man enligt uppgift skadats av annan person med något vasst föremål. Själva misshandeln ska enligt uppgift ha skett i ett trapphus. Den skadade mannen som är i 60-årsåldern har körts i ambulans till sjukhuset i Borås. Skadeläget är ännu okänt. Den misstänkte mannen försvann från platsen efter brottet. Ännu ingen gripen för brottet. En förundersökning gällande försökt till dråp alternativt grov misshandel har inletts.

