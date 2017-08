Huddinge: Misstänkt skottlossning i Rågsved

Polisen har larmats till Bäverbäcksgränd i Rågsved norr om Huddinge efter att man har fått in samtal från personer som har hört ljud som låtit som skottlossning. Man har precis kommit på plats och även en polishelikopter finns där och söker av ett större område. Det finns i nuläget ingen ytterligare information.

Both comments and pings are currently closed.