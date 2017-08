Gnosjö: Singelolycka vid Stackebo

En singelolycka har inträffat med en lastbil i Stackebo söder om Gnosjö. Enligt uppgifter ska lastbilen ha hamnat liggande på sidan på en åker. Det är i nuläget inte känt om någon person har kommit till skada vid olyckan.

