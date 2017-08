Örebro: Flera inbrott under natten

Under natten till idag har inbrott förövats i tre olika fastigheter i Täby uppger polisen. I en maskinhall har en motorsåg stulits. Ur ett pannrum har diverse verktyg stulits och ur en sadelkammare har ett antal ridsadlar stulits. Ingen har ännu gripits misstänkt för brotten.

Both comments and pings are currently closed.